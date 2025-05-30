Судьба контактов: Кремль назвал главное условие встречи Путина, Трампа и Зеленского

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность организации встреч на высшем уровне между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским будет рассматриваться только после достижения конкретных результатов в ходе переговоров на уровне делегаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

По словам Пескова, для начала необходимо, чтобы прямые переговоры между странами привели к ощутимым итогам.

Он подчеркнул, что лишь после этого можно будет обсуждать перспективы контактов между лидерами государств.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою принципиальную готовность к диалогу на высшем уровне. Однако, как уточнил пресс-секретарь, такие встречи требуют тщательной подготовки и должны быть обоснованы достигнутыми договоренностями.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

