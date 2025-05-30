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Путин переиграл Запад: впервые НАТО задумалось о заморозке расширения

1:13
Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал важное заявление: Владимир Путин настойчиво и последовательно доносит до западных партнёров, включая США, недопустимость расширения НАТО на восток.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Это не просто слова — за ними стоят стратегические интересы России, которые Москва готова отстаивать всеми доступными способами. И судя по реакции Вашингтона, эти разъяснения Кремля не проходят мимо.

Недавние высказывания спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога стали для Москвы если не победой, то серьёзным информационным поводом. Впервые на официальном уровне прозвучало: НАТО может заморозить своё расширение к российским границам.

Более того, Келлог признал закономерными опасения Москвы насчёт восточной экспансии альянса. Это не значит, что Украина завтра не вступит в НАТО, но в повестке дня США такого вопроса сейчас нет — и это главный сигнал для Кремля. Вашингтон косвенно подтвердил, что дальнейшее сближение Киева с Североатлантическим альянсом будет идти медленно и с оглядкой на Россию.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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