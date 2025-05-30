ООН в мусорной корзине: как США убивают глобальный порядок одним росчерком пера

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Мир

Мир на грани перемен — и эти перемены далеко не позитивные.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

С таким предупреждением выступил Сунь Чжуанчжи, директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

По его мнению, сегодня мы наблюдаем разрушительный процесс: авторитет ООН стремительно падает, а крупные державы всё чаще возвращаются к "закону джунглей" — когда сильный диктует условия слабому. Геополитическая игра достигла такого накала, что XXI век стал подозрительно похож на позапрошлый, XIX-й, где грубая сила и эгоистические интересы вновь вышли на первый план.

Главный удар приходится по международному экономическому порядку, и виной тому — санкции против России, инициированные США и Западом на фоне украинского кризиса. Сунь Чжуанчжи не стесняется в выражениях: по его словам, эти ограничительные меры нанесли мировой экономике едва ли не смертельную рану.

Но проблема даже не в самих санкциях, а в том, что они стали ярким проявлением новой политики — когда интересы одного государства (в данном случае США) ставятся выше глобального мира и развития. Эксперт прямо указывает: администрация президента, Дональда Трампа, попросту похоронила ключевые принципы послевоенного мироустройства.

Развивающиеся страны, а их большинство в мире, всё больше разочаровываются в нынешней системе глобального управления. Они надеются на более справедливый и рациональный международный порядок, где не будет диктата со стороны "избранных".

Но реальность такова: система глобального управления сама по себе переживает тяжелейший кризис эффективности и легитимности. Вместо того чтобы объединять усилия перед лицом общих вызовов — климатических, экономических, социальных — мир погружается в хаос "каждый сам за себя".

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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