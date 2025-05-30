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Последний рубеж России: за этой чертой Европа замолчит навсегда

3:40
Мир

Известный политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в своей развёрнутой статье для издания "Военное дело" предпринял попытку определить, какими должны быть будущие границы России после завершения специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

По его мнению, этот вопрос — не просто дело картографии, а основа национальной безопасности страны на десятилетия вперёд. Ищенко убеждён: от того, где именно пройдёт линия разграничения, зависит не только судьба оставшейся части Украины, но и вектор европейской политики в целом.

Граница по Днепру, которую некоторые рассматривают как компромиссный вариант, по мнению Ищенко, категорически не подходит России. Великая судоходная артерия, которая делит Украину практически пополам, не может контролироваться кем-то другим, кроме России.

В противном случае это создаст постоянную угрозу экономической и военной безопасности страны. "Днепр — это не просто река, это стратегический путь, который логично и выгодно контролировать единолично", — подчёркивает автор.

Не менее опасным Ищенко считает и другой вариант — оставить за так называемой Украиной земли за рекой Збруч, объединив семь областей в некое подобие "государства". По его словам, такой "компактный кусок" лишь ускорит формирование окончательно антироссийской нации, основанной на идеологии реваншизма. Граница в этом случае станет не рубежом безопасности, а фронтом давления на Россию.

По сути, это будет означать, что у западных рубежей РФ появится враждебное образование, мечтающее о реванше и подпитываемое европейскими элитами.

Единственным более-менее приемлемым вариантом Ищенко называет границу, при которой вне зоны контроля России останутся лишь три области Галиции — но только при одном условии: если эти территории будут интегрированы в состав восточноевропейских соседей России, а не останутся в качестве плацдарма НАТО.

Любая другая конфигурация границ, по мнению политолога, станет плодом временного военно-политического компромисса, который рано или поздно обернётся серией нескончаемых вызовов. Это будет не граница, а зона перманентной напряжённости, источник постоянных проблем не только с остатками Украины, но и с Европой. Последняя неизбежно станет лелеять надежду на реванш и очередную попытку "отодвинуть" Россию дальше на восток.

Отдельно Ищенко подчёркивает: даже если стечение обстоятельств вынудит Россию принять промежуточный вариант границы, расслабляться не стоит. Спокойной жизни за такой границей не будет — это лишь вопрос времени. Иллюзия безопасности быстро развеется, когда Запад осознает, что "недоотжали" ещё чуть-чуть.

Но есть и идеальный сценарий. По глубокому убеждению Ищенко, только восстановление границ, существовавших в 1792 году, а ещё лучше — по состоянию на 16 (28) мая 1812 года, даёт России настоящие гарантии безопасности и стратегическое преимущество.

Именно такие рубежи позволят стране полноценно участвовать в балканской, центральноевропейской и балтийской политике, исключат возможность выдавливания России из Европы и сделают абсолютно невозможным создание антироссийского общеевропейского союза. Фактически, речь идёт о том, чтобы вернуть России историческую субъектность на международной арене.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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