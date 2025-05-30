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США поставили ультиматум: Израиль и сектор Газа ждёт неожиданный поворот

2:53
Мир

Ближневосточный конфликт на грани развязки: секретный план США запустил цепочку событий, которая может навсегда изменить судьбу сектора Газа.

Долина Джордана
Фото: https://unsplash.com/photos/ecIZe6MdUH8 by https://unsplash.com/@eddiestigson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Долина Джордана

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разработал документ на 13 пунктов, который, по данным газеты Times of Israel, способен установить долгожданное перемирие. Самое удивительное, что этот план уже получил принципиальное одобрение Израиля, и теперь всё зависит от ХАМАС.

Суть предложения сводится к следующему: 60-дневное прекращение огня, в течение которого произойдёт обмен заложниками и телами погибших на палестинских заключённых и задержанных.

По информации источников, в первые сутки режима прекращения огня Израиль получит 10 живых заложников и останки 18 погибших, а в ответ освободит 125 палестинских заключённых, отбывающих пожизненные сроки, 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и передаст тела 180 погибших палестинцев. Все эти процедуры пройдут без официальных церемоний, в формате строгого протокола.

Дальше — интереснее. На десятый день перемирия стороны должны обменяться полной информацией о ещё удерживаемых заложниках и заключённых. Окончательное освобождение оставшихся должно состояться только после достижения соглашения о постоянном мире. Но и это не всё: если за два месяца договориться не удастся, временное прекращение огня может быть продлено.

Отдельно стоит отметить, что план предусматривает передислокацию израильских войск внутри сектора Газа и масштабные поставки гуманитарной помощи через ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Гарантами этого сложного процесса выступят США, Египет и Катар — страны, имеющие реальное влияние на регион. По информации источников, Уиткофф в ближайшее время отправится на Ближний Восток, чтобы окончательно согласовать все детали. А официальное объявление о достижении договорённостей возьмёт на себя лично президент США Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Израиль уже согласился на предложенное Вашингтоном 60-дневное перемирие, однако судьба ответа ХАМАС остаётся туманной. Представители движения ранее подтвердили получение нового плана через посредников, но, по данным израильской гостелерадиокомпании Kan, остались им недовольны. Главная претензия — отсутствие гарантий полного вывода израильской армии из сектора Газа и прекращения войны раз и навсегда.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. Основатель и глава Witkoff Group. Начал карьеру в качестве адвоката по недвижимости, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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