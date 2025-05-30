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Грета Тунберг идёт на прорыв: активистка посетит Газу после действий армии Израиля

1:41
Мир

На фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в сектор Газа направляется неожиданный "гость" — известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

сектор газа
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
сектор газа

Французский депутат Европарламента, палестинка по происхождению, Рима Хасан сообщила в видеообращении, что Тунберг присоединится к так называемой "Флотилии свободы" и на борту гуманитарного судна "Мадлен" попытается прорвать израильскую блокаду Газы.

Рима Хасан, которая сама отправится в воскресенье в опасное плавание, подчеркнула, что речь идёт о ненасильственной акции солидарности с жителями сектора Газа. Вместе с Гретой Тунберг и другими активистами они намерены доставить в блокированный регион гуманитарную помощь, несмотря на жёсткую позицию Израиля.

Ситуация в Газе накалилась до предела. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила массированные удары по палестинским территориям. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил жесткие меры отказом ХАМАС принять американский план перемирия, который включал прекращение огня и освобождение заложников.

Формально перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось ещё 1 марта, но стороны удерживались от полномасштабных боевых действий благодаря усилиям международных посредников.

Однако гуманитарная катастрофа уже подкралась с другой стороны: Израиль перестал поставлять электричество на единственную опреснительную установку сектора Газа, а также перекрыл въезд грузовикам с едой, медикаментами и водой.

Уточнения

Гре́та Тинтин Элеоно́ра Э́рнман Ту́нберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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