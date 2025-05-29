России надоели цифровые диктаторы: YouTube ждёт жёсткий ультиматум

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YouTube висит на волоске — но не потому, что его вот-вот заблокируют в России навсегда.

Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ YouTube

Всё гораздо серьёзнее: видеохостинг может сам вернуться к полноценной работе в стране, если согласится выполнить ряд давно ожидаемых требований. Так считает член комитета Госдумы по интерактивным проектам Госдумы Антон Немкин. По его словам, чтобы YouTube снова стал комфортным и доступным для россиян, нужно соблюсти как минимум три ключевых условия.

Во-первых, администрация платформы должна разобраться со своим "железом" — то есть с оборудованием, которое годами пылится на российских складах.

Немкин напомнил, что речь идёт о серверах и технике, необходимой для стабильной работы видеохостинга. Всё это было ввезено в страну, но по каким-то причинам так и не введено в эксплуатацию. "Приземлиться" на российской территории для YouTube — не просто красивая фраза, а вполне конкретная обязанность: обеспечить местную инфраструктуру, а не держать данные и мощности за рубежом.

Второе требование — оплатить накопленные штрафы.

По данным депутата, общая сумма претензий к YouTube от российских судов уже перевалила за миллиарды рублей. Это не голословные угрозы, а реальные решения ФАС, Роскомнадзора и других ведомств, которые годами фиксируют нарушения: от неудаления запрещённого контента до игнорирования законов о персональных данных. "Если зарубежные корпорации хотят работать в России, им придётся стать полноценными налогоплательщиками и ответчиками — не на словах, а на деле", — подчеркнул Немкин.

Наконец, третье и едва ли не главное условие — восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые были заблокированы без решения суда.

По мнению депутата, это прямое нарушение не только российских законов, но и собственных правил YouTube. "Речь не идёт о том, чтобы цензурировать платформу или заставить её распространять какую-то пропаганду. Всё проще: если ты банишь человека или СМИ, будь добр предоставить доказательства в суде", — пояснил Немкин.

Он добавил, что диалог с глобальными платформами, включая YouTube, возможен — но только на условиях России. "Эпоха вседозволенности для ИТ-гигантов закончилась. Хочешь работать в стране — соблюдай её законы: плати налоги, храни данные россиян на местных серверах и не думай, что можешь в любой момент 'нажать выключатель' и исчезнуть", — заявил депутат.

Фактически, по словам Немкина, у YouTube сейчас есть выбор: либо стать частью российской цифровой экосистемы, либо окончательно уйти в тень. "Дороги назад уже нет. Мы научились обходиться без них, и это даже пошло на пользу", — считает Немкин. Россия больше не намерена строить своё цифровое будущее на шаткой основе зарубежных платформ, которые могут в критический момент ограничить доступ или "выключить свет".

Зато у страны появился свой путь — развивать отечественные поисковики, облачные хранилища, видеохостинги и рекламные платформы. Да, этот процесс небыстрый и неидеальный, но именно он даёт России цифровой суверенитет — способность обеспечивать себя самодостаточной ИТ-инфраструктурой.

"Не всё работает гладко, но мы не наблюдатели, а двигатели процесса. Государство должно поддерживать стартапы, инвестировать в инфраструктуру и стимулировать спрос на российские решения. Только так мы получим настоящую цифровую экосистему — удобную, безопасную и независимую", — заключил Антон Немкин.

Уточнения

YouTube — интернет-видеоплатформа и социальная сеть.

