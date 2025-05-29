Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии

В колумбийском департаменте Араука разыгралась настоящая экологическая драма.

Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтепровод

Неизвестные террористы атаковали один из ключевых нефтепроводов страны — Bicentenario, принадлежащий компании Cenit (дочке нефтегиганта Ecopetrol). Это не просто диверсия — это удар по всей энергетической системе государства. На место ЧП уже стянуты силы Национальной армии Колумбии: военные обеспечивают безопасность, чтобы технические бригады смогли приступить к ликвидации последствий атаки.

По данным пресс-службы Cenit, план экстренного реагирования запущен в действие. Специалисты работают в районе Пальмарито (муниципалитет Фортуль), где произошел разрыв трубопровода.

Ситуация осложняется тем, что власти уже предупредили местных жителей о недопустимости приближения к месту аварии. И это не просто перестраховка: разлив нефти угрожает не только экологии, но и источникам питьевой воды — в частности, реке Караналь. Людям советуют временно отказаться от использования воды из этого водного артерии, пока не будут завершены ремонтные работы.

Руководство Cenit уже осудило теракт, назвав его преступлением против населения и природы. И это не громкие слова: каждый подобный инцидент наносит двойной удар — сначала по окружающей среде, где восстановление может занять годы, а затем по экономике страны. Нефтепровод Bicentenario — это не локальный объект, а стратегическая артерия, снабжающая топливом всю страну. Любая остановка такого объекта парализует промышленность и вызывает рост цен на топливо.

Уточнения

Ара́ука (исп Arauca) — один из департаментов Колумбии.

