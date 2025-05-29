Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами

В мире, где криптовалюты стремительно меняют финансовую карту планеты, неожиданный ход сделал мэр Панамы Майер Мизрахи.
На престижной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе он предложил революционную идею — ускоренный проход судов через Панамский канал для тех, кто готов платить биткоинами.
Этот шаг можно назвать не иначе как стратегическим трюком: один из самых загруженных водных путей мира может стать катализатором массового принятия криптовалют.
По замыслу Мизрахи, суда, владельцы которых выберут оплату в биткоинах, будут проходить канал вне очереди. "Зачем ждать, если можно плыть быстрее?" — таков лейтмотив мэра. И это не просто красивые слова.
Панама уже вошла в историю как первый город, где официально разрешили платить налоги и коммунальные услуги криптовалютой. Теперь же на кону — главный козырь страны: Панамский канал, через который ежегодно проходят тысячи судов, обеспечивая львиную долю доходов государства.
Цифры впечатляют: каждый год в Панаме совершаются биткоин-транзакции на 5 миллиардов долларов. До недавнего времени этот многомиллиардный поток шел мимо государственного бюджета — власти лишь наблюдали за ситуацией со стороны.
Теперь же, по словам Мизрахи, правительство готово активно включиться в процесс. Биткоин перестал быть просто спекулятивным активом — он стал полноценным платежным средством, а Панама — экспериментальной площадкой для мировой экономики.
Что это даст стране?
Пана́мский кана́л — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.
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