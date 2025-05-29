Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания

Всемирная организация Объединённых Наций стоит на пороге крупнейшей реформы за последние годы.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

По информации из собственных источников РИА Новости ООН, организация готовится к радикальному шагу — сокращение бюджета может достичь 20%. Это не просто цифры — за ними стоит реальная угроза: под ударом оказываются около 7 тысяч рабочих мест. Именно столько сотрудников может лишиться своих позиций в ближайшее время.

Ранее международное агентство Рейтер, ссылаясь на внутренние документы ООН, сообщило о готовящемся сокращении бюджета, который на сегодня составляет 3,7 миллиарда долларов. Источник РИА Новости в ООН подтвердил подлинность этих данных, признав ситуацию крайне сложной: "К сожалению, да, информация соответствует действительности".

Однако официальный представитель ООН Фархан Хак занял более осторожную позицию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть утечки, добавив тем самым ещё больше интриги вокруг происходящего.

Корни этой проблемы уходят в начало года, когда генеральный секретарь ООН запустил инициативу под названием "ООН-80". Это не просто новый бренд — за ним стоит глобальный аудит работы всей организации с одной целью: оптимизация расходов.

Мир меняется, и ООН вынуждена адаптироваться к новым реалиям. Одна из главных причин надвигающихся сокращений — недофинансирование со стороны США. Америка является крупнейшим донором ООН, обеспечивая 22% регулярного бюджета. Однако текущая администрация Вашингтона не скрывает своего скептического отношения к расходам на международные гуманитарные проекты.

По официальным данным на январь, США задолжали ООН 2,8 миллиарда долларов: из них 1,5 миллиарда — регулярный бюджет, остальное — финансирование миротворческих миссий и международных трибуналов.

В такой ситуации ООН вынужден искать выход из сложившегося финансового тупика. Сокращение штата и урезание бюджета — лишь верхушка айсберга. Вопрос стоит гораздо глубже: сможет ли организация сохранить свой глобальный авторитет в условиях тотальной экономии?

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

