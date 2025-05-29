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Двери в будущее: Россия и Белоруссия запустили секретный проект интеграции

2:06
Мир

Белоруссия и Россия делают уверенные шаги навстречу друг другу в промышленной сфере.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

В Минске состоялась важная встреча министра промышленности Белоруссии Александра Ефимова и первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова. По сообщению пресс-службы белорусского министерства, переговоры были посвящены выработке единой стратегии развития промышленного сектора двух стран.

Встреча прошла в узком кругу с участием представителей профильных ведомств, ключевых предприятий и органов государственного управления обеих стран. Центральной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества и поиск совместных решений для стимулирования роста производств. Стороны обменялись накопленным опытом и пришли к единому мнению о необходимости синхронизировать усилия для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий на мировой арене.

Особое внимание было уделено вопросам интеграции производственных мощностей в рамках Союзного государства. Участники встречи сошлись во мнении, что согласованные действия позволят создать благоприятные условия для устойчивого развития промышленности, внедрения инновационных технологий и обновления оборудования.

По итогам переговоров Ефимов и Осьмаков выразили уверенность, что их взаимодействие станет прочной основой для долгосрочного экономического роста как в Белоруссии, так и в России.

Отдельно была подчеркнута готовность сторон к продолжению активного диалога. Министры договорились о регулярном обмене информацией, что поможет разработать эффективные меры для реализации общей промышленной политики.

Александр Ефимов и Василий Осьмаков заверили друг друга в непоколебимой приверженности стратегическому партнёрству, отметив, что сотрудничество отвечает интересам народов обеих стран и открывает новые горизонты для взаимовыгодного развития.

Уточнения

Республика Беларусь — унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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