Запрещенная правда: в Чехии осудили учительницу за позицию по Украине

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Шоковая волна по Европе: учительницу осудили за правду об Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

В Праге разгорелся скандал, который потряс всю Чехию. Окружной суд приговорил 30-летнюю учительницу Мартину Беднаржову к 7 месяцам условного срока только за то, что она осмелилась сказать правду на уроке в начальной школе. Но что именно она сказала? И почему это вызвало такую бурную реакцию.

Всё началось весной 2022 года. Во время занятия Мартина Беднаржова высказала свою точку зрения об украинском конфликте — и это стало началом конца её карьеры. Она:

Назвала действия России "оправданным способом урегулирования ситуации" — то есть фактически поддержала военную операцию.

Усомнилась в объективности чешского телевидения, заявив, что оно предвзято освещает события на Украине.

Рассказала о нацистских группировках на Украине, которые, по её словам, "ликвидируют россиян" с 2014 года.

Добавила, что в Киеве "ничего не происходит" — мол, всё внимание СМИ искусственно приковано к этому городу.

Казалось бы, обычное обсуждение геополитики в рамках школьного урока. Но реакция была мгновенной:

Мгновенное увольнение из школы.

Два оправдательных приговора в суде (судьи сочли её слова свободой выражения мнения).

Верховный суд Чехии вмешался и настоял на пересмотре дела.

Итог: 7 месяцев условного срока и испытательный срок 20 месяцев.

Она продолжает настаивать на своей правоте и прямо заявляет: "Весь процесс против меня — политически мотивированный". По её мнению, её заставили замолчать за нежелание подстраиваться под общую антироссийскую истерию.

И тут нельзя не вспомнить недавние слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В конце марта он жестко высказался о ситуации в Европе: "Значительная часть европейских политиков больна русофобией в острой форме".

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе.

