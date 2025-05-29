Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
Двери в будущее: Россия и Белоруссия запустили секретный проект интеграции
Физическая активность после 40: как избежать травм и сохранить здоровье
Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса
Запрещенная правда: в Чехии осудили учительницу за позицию по Украине

Тройка Европы: Запад в открытую признался манипуляцией Украины на переговорах

1:37
Мир

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC заявил, что на решающих переговорах по украинскому урегулированию, которые стартуют уже на следующей неделе в Стамбуле, будет присутствовать тяжелая артиллерия Европы.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

По словам Келлога, в Турцию прибудут не просто дипломаты, а советники по национальной безопасности сразу трех ведущих стран ЕС — Германии, Франции и Великобритании.

Эту тройку в США уже неформально называют "ЕС-тройка", и, судя по всему, их роль далеко не декоративная. Именно эти высокопоставленные чиновники помогали Вашингтону формировать ключевые тезисы украинской позиции еще во время недавних переговоров в Лондоне.

Напомним, что президент России Владимир Путин внезапно предложил Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. И местом встречи был выбран Стамбул — 15 мая. Первый раунд уже состоялся: российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Турцию, и хотя прямой встречи с украинцами не было, стороны все же пообщались на следующий день. Переговоры длились почти два часа.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что если президент Дональд Трамп решит направить своего представителя на переговоры, мир об этом узнает. Пока же главным эмиссаром Вашингтона остается Кит Келлог — человек, который фактически координирует Запад перед дипломатический битвой за Украину.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший (англ. Joseph Keith Kellogg Jr.; род. 12 мая 1944, Дейтон, Огайо) — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота
Авто
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Последние материалы
Закарпатский конь: на Украине произошла перестрелка между цыганами и ВСУ
Дружба сильнее дипломатии: Келлог сделал сенсационное заявление о Трампе и Путине
Вместо нефти — тепло: под аэропортом Будапешта нашли ресурс, который согреет тысячи людей
550 метров до облаков: в Бразилии строят самое высокое жилое здание в мире
Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель
Ягоды, бананы и яблоки — вот как они запускают чувство голода
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Молчание, которое ломает: что происходит с собакой, когда вы её игнорируете
Забудьте о соседстве: почему опытные огородники сохраняют дистанцию между петрушкой и укропом
Самая недооценённая привычка, которая продлевает молодость — но ей пренебрегают все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.