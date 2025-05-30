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Колесо коррупции: инспекторы ДПС и эвакуаторы закрутили схему взяток на миллионы

2:10
Мир

Во Владивостоке разгорается крупный коррупционный скандал, который теперь передают в суд.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников эвакуаторных фирм обвиняются в создании целой схемы по получению взяток. Их подозревают в том, что за определённую мзду они отправляли машины нарушителей ПДД на заранее выбранные спецстоянки — вместо того, чтобы распределять их по общему порядку.

По данным прокуратуры Приморья, вся эта система работала более двух лет — с января 2021 года по октябрь 2023-го.

Действовала она слаженно: инспекторы ГИБДД выявляли нарушителей, а сотрудники эвакуаторов быстро увозили машины на те стоянки, которые приносили им максимальную выгоду. За каждый такой "заказной" эвакуатор взяткодатели платили инспекторам — и речь идёт не о копейках. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей, что уже само по себе тянет на крупный размер.

Но самое интересное — это даже не суммы взяток, а масштаб схемы. Фигуранты уголовного дела обвиняются сразу по нескольким серьёзным статьям:
Дача взятки через посредника в крупном размере (те самые сотрудники эвакуаторных фирм, которые передавали деньги инспекторам).

Посредничество во взяточничестве группой лиц (здесь уже выделяются отдельные "кураторы" из числа эвакуаторов, которые организовывали весь процесс).
Получение взятки группой инспекторов (сами сотрудники ДПС, которые закрывали глаза на "нужные" стоянки).

При этом на имущество обвиняемых уже наложен арест на сумму свыше 7 миллионов рублей. Это значит, что следствию удалось доказать: за годы работы в схеме фигуранты успели неплохо "заработать" — и теперь государство намерено изъять все эти неправедно нажитые деньги.

Теперь дело передано в Фрунзенский районный суд Владивостока. После формальных процедур обвиняемым вручат обвинительное заключение, и начнётся самое интересное — рассмотрение дела по существу. 

Уточнения

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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