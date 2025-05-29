Сокрытие века: Белый дом требует объяснить, кто правил США вместо Байдена

В Белом доме разгорается скандал, который грозит стать крупнейшим политическим триллером последних лет.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Байден

Пресс-секретарь Каролин Левитт взорвала бомбу, заявив, что бывшая первая леди Джилл Байден обязана дать показания о состоянии здоровья своего супруга, бывшего президента Джо Байдена. Вопрос не просто в его самочувствии — речь идёт о возможном сокрытии правды о когнитивных способностях Байдена в последний год его президентства.

Левитт чётко обозначила позицию администрации: Джилл Байден должна высказаться о том, что и когда она знала о проблемах мужа со здоровьем. И это не голословные обвинения — Белый дом предлагает взглянуть на улики: видеозаписи, фотосвидетельства, где здравый смысл кричит о том, что информация скрывалась намеренно. Фактически, Левитт обвинила бывшую первую леди в пособничестве обману американской нации.

Напомним, что республиканцы в Конгрессе уже запустили механизм расследования.

Их главный вопрос: знала ли Джилл Байден о деградации когнитивных функций Джо Байдена и почему не предупредила общественность и власти? Если выяснится, что окружение Байдена утаивало правду, это станет тяжким преступлением перед избирателями. Ведь если президент не мог выполнять обязанности из-за проблем со здоровьем, кто тогда правил страной?

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

