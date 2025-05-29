В шаге от истории: Япония могла подписать мирное соглашение с Россией

Президент России Владимир Путин принял вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 2016

И это была не просто дань памяти великому политику — Путин впервые раскрыл истинный масштаб усилий Абэ по сближению России и Японии. По словам президента, Абэ искренне мечтал о заключении мирного договора между двумя странами — и успехи были налицо.

Путин подчеркнул, что при жизни Абэ серьёзно продвинулся в переговорах с Москвой. Фактически, стороны были в шаге от исторического соглашения, которое навсегда закрыло бы вопрос Курильских островов и сняло бы напряжение между странами. Но судьба распорядилась иначе. Трагическая гибель Абэ 8 июля 2022 года оборвала не только жизнь политика, но и надежды на мир.

Напомним, что Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него со спины из самодельного оружия дважды. Второй выстрел оказался роковым — ранения в шею и грудь стали причиной смерти от потери крови.

Уточнения

Си́ндзо А́бэ — японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (2006—2007, 2012—2020).

