Битва умов: подтвержден состав делегации России во втором раунде переговоров

Официальный представитель МИД Мария Захарова чётко обозначила: состав российской делегации на встрече 2 июня в Стамбуле останется неизменным.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Кключевые фигуры, которые уже доказали свою компетентность на прошлом раунде 16 мая, вновь сядут за стол переговоров с украинской стороной.

Напоминаем, что тогда делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский — человек, имеющий опыт не только в дипломатии, но и в жестких переговорах. В его команде работали замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне сделал сенсационное заявление: Москва привезёт в Стамбул готовый меморандум по будущему мирному договору. И это не просто общие слова — документ уже почти готов и содержит все аспекты для преодоления первопричин конфликта.

Вспомним, что первая за три года встреча 16 мая принесла конкретные результаты: стороны договорились о масштабном обмене пленными (1000 на 1000) и даже набросали контуры будущего перемирия. Украина тогда запросила встречу глав государств — и Россия дала понять, что такая возможность рассматривается.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

