Последний поклон великому другу: Россия отдала дань уважения премьер-министру Японии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ.
Путин дал высокую оценку деятельности Абэ, подчеркнув, что именно он стал ключевой фигурой в развитии отношений между Россией и Японией за последние десятилетия.
По словам Путина, Синдзо Абэ сделал невероятно много для сближения двух стран. Их личное знакомство переросло в глубокие дружеские отношения, которые, судя по всему, далеко выходили за рамки обычной дипломатической вежливости.
Путин особо отметил, что Абэ не боялся ломать стереотипы и идти наперекор тем политикам, кто считал, что Россия и Япония навсегда заперты в тупике из-за проблемы Курильских островов.
Си́ндзо А́бэ — японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (2006—2007, 2012—2020).
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