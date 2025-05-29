Мир без НАТО: Россия дала ответ по будущему миропорядку

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Мир стоит на пороге глобальной перестройки — и Россия готова взять на себя роль архитектора новой системы международной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Об этом РИА новости заявил Александр Яковенко, заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" и член научного совета при Совбезе РФ, выступая на международном форуме в Сеуле.

Мероприятие было посвящено будущему российско-южнокорейских отношений и прошло под эгидой исследовательского института "Russia In&Out" совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).

Яковенко чётко обозначил: Москва отказывается от евроатлантической системы безопасности, которая себя полностью исчерпала. По его словам, в нынешней архитектуре НАТО остаётся приоритетом номер один, а Россия и другие независимые государства не чувствуют себя защищёнными.

Именно поэтому Кремль предлагает принципиально новый подход — переход от блокового мышления к гибкой сети двусторонних соглашений между странами Евразии. Это не попытка создать новую военную организацию типа НАТО, а радикально иной формат, где каждый участник действует как независимое государство, а не член жесткого блока.

Уточнения

Сеу́л — столица и крупнейший город Республики Корея.

