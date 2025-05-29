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Конфликт власти: американский суд осудил действия Трампа и пошел на конфронтацию

2:11
Мир

В США разгорается скандал, который может перевернуть всю торговую политику страны.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Федеральный суд округа Колумбия вынес неожиданное решение: пошлины на товары из Китая, введённые президентом Дональдом Трампом, признаны незаконными. Соответствующее постановление было опубликовано в четверг, и теперь будущее американо-китайской торговли повисло на волоске.

Судья Рудольф Контрерас чётко обозначил позицию суда: шесть ключевых исполнительных указов Трампа (№ 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266), на основании которых вводились пошлины, противоречат американскому законодательству.

По мнению судей, Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту США права так кардинально вмешиваться в торговлю. Фактически суд поставил крест на одном из главных инструментов торговой войны, которую Трамп развязал против Китая.

Речь идёт не о рядовых пошлинах — они касались сразу двух болезненных для Вашингтона тем: "неправомерных" торговых практик КНР и катастрофической проблемы поставок синтетических опиоидов, которая годами убивает американское общество. Трамп настаивал, что таким образом он "наказывает" Китай за нечестную конкуренцию и наркотрафик. Но суд увидел в этом превышение президентских полномочий. Теперь все введённые пошлины временно приостановлены, а сборы подлежат возврату.

Самое интересное — это даже не сам вердикт, а заложенная в нём бомба замедленного действия. Постановление вступит в силу через 14 дней, и это явно не случайно. Именно столько времени у администрации США есть на обжалование решения в апелляционной инстанции. Если этого не произойдёт, пошлины официально отменят, и Китай получит мощный козырь в торговой игре.

Уточнения

Окружной суд Соединённых Штатов по округу Колумбия — федеральный окружной суд в округе Колумбия.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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