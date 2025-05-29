Европейский союз стоит на грани катастрофы, и словацкому премьеру Роберту Фицо нечего скрывать: если Брюссель продолжит навязывать единомыслие и лишать страны права вето, это станет смертным приговором для всего общеевропейского проекта.
Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Фицо был беспощаден: попытка ЕС заглушить голоса отдельных государств, ввести "новый железный занавес" и сделать войну предпочтительнее мира приведёт не просто к кризису — это прямая дорога к военному конфликту.
По мнению Фицо, ЕС уже сегодня идёт по пути разрушения демократии. Вместо того чтобы стать миротворцем в украинском конфликте, Брюссель занимается травлей стран, осмеливающихся иметь собственное мнение.
Словацкий премьер не стеснялся в выражениях, говоря о том, что крупные игроки Евросоюза фактически ввели "политическую цензуру", карая суверенные государства за инакомыслие. В качестве яркого примера он привёл недавние угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Словакии и Венгрии.
Мерц фактически пригрозил Братиславе и Будапешту санкциями — вплоть до блокировки финансирования из фондов ЕС — за их отказ плясать под дудку Брюсселя. Повод для ультиматума нашёлся быстро: две страны осмелились не присоединиться к антироссийской риторике ЕС на 9 Мая и продолжили вносить вето на общеевропейские инициативы, идущие вразрез с их национальными интересами.
Фицо подчеркнул: если позволить подобному давлению стать нормой, Евросоюз перестанет существовать как союз равноправных государств — останется лишь механизм диктата из единого центра.
Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006–2010 и 2012-2018 годах. Основатель и председатель партии "Курс — социальная демократия".
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