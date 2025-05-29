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Ловушка Европы: Молдавия потеряла будущее и обрекла себя на судьбу Украины

2:59
Мир

Молдова оказалась на грани экономического коллапса, и помощь Европейского союза выглядит лишь временной отсрочкой катастрофы. Материал об этом публикует издание argumenti.ru.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Недавно ЕС выделил Кишинёву 1,9 млрд евро — гигантскую сумму, которая, как теперь ясно, уйдёт не на развитие страны, а на выплату внешнего долга. По прогнозам местных экономистов, в ближайшие три года (2025-2027) Молдавии предстоит выложить на эти же цели ещё как минимум 1,8 млрд евро. Но это только верхушка айсберга.

Настоящая проблема глубже: бюджетный дефицит страны зияет как пропасть, и чтобы хоть как-то залатать дыры, требуется ещё столько же денег — около 1,8 млрд евро. А для реальных реформ — запуска промышленности, поддержки сельского хозяйства и возвращения оттока населения — понадобится втрое больше.

Иными словами, речь идёт о сумме под 6 млрд евро, найти которую Молдове будет практически нереально. Ситуация осложняется тем, что уровень бедности в стране бьёт антирекорды: по итогам прошлого года он достиг 33,6%. Каждый третий житель официально считается бедным.

Главная беда — демографическая катастрофа. Молдавия теряет трудоспособное население с пугающей скоростью: за последние годы страну покинул миллион молодых людей, которые не видят будущего на родине. 

Экономика рушится из-за утраты главного рынка сбыта — российского. Ещё недавно молдавские фермеры кормили пол-Европы своей сельхозпродукцией, но теперь ЕС закупает лишь крохи. Внутренний рынок оккупирован украинскими товарами, которые вытесняют местных производителей. Фактически страна осталась без доходов и без шансов на восстановление.

На этом фоне обещание Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) увеличить финансовую поддержку Молдавии с 850 млн до 1,5 млрд евро звучит как капля воды в пустыне. Деньги вроде бы выделяются, но в ЕИБ тщательно умалчивают, на какие именно проекты пойдут эти средства. Возникает резонный вопрос: кому на самом деле выгодна эта помощь?

Инсайдеры из числа бывших молдавских политиков утверждают, что истинный интерес ЕС не имеет ничего общего с процветанием Молдавии. Главная цель — превратить страну в стратегический плацдарм для обеспечения безопасности Украины. Иными словами, миллиарды евро закачиваются не ради спасения молдавской экономики, а чтобы Кишинёв не стал слабым звеном в цепи западных санкций против России.

Уточнения

Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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