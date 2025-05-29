Депутат Госдумы встретился с представителями Ганы в Санкт-Петербурге

3:57 Your browser does not support the audio element. Мир

24 мая в Санкт-Петербурге состоялась встреча депутата Госдумы Дмитрия Савельева, координирующего в российском парламенте деятельность группы дружбы России и Ганы, со спикером парламента Ганы Албаном Багбином и председателем Комитета по энергетике Бедзрахом Эммануэлем Кваси.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Встреча депутата Госдумы Дмитрия Савельева со спикером парламента Ганы Албаном Багбином и председателем Комитета по энергетике Бедзрахом Эммануэлем Кваси

Делегация Ганы посетила северную столицу России для участия в XI Невском международном экологическом конгрессе, посвящённом климату, продовольственной безопасности и экотехнологиям. Также, за несколько дней до этого, ганских парламентариев принимали в российской Госдуме, где обсуждались, прежде всего, перспективы энергетического сотрудничества двух стран.

Недавнее избрание на пост президента Ганы Джона Драмани Махамы, давнего искреннего друга нашей страны, дало толчок быстрому сближению России и Ганы. Стоит отметить, что в прошлом году лидер Ганы, ещё в статусе кандидата в президенты, посетил Россию для участия в презентации русскоязычного издания его автобиографии "Мой первый переворот", осуществлённого силами Центра народной дипломатии по инициативе координатора межпарламентской группы дружбы Россия-Гана Дмитрия Савельева. Принимали участие представители ЦНД и в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ганы по его личному приглашению.

В ходе встречи в Санкт-Петербурге парламентарии России и Ганы конкретизировали некоторые договорённости, достигнутые ранее на переговорах с комитетами Госдумы по международным делам, энергетике, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Обсуждалась и инициатива создания в парламенте Ганы группы российско-ганской дружбы — это начинание Албан Багбин признал своевременным и значимым. Как отмечает Дмитрий Савельев, Африка сегодня, безусловно, является очень важным направлением для российской внешней политики, и этот интерес к сотрудничеству — обоюдный и конструктивный.

Кроме того, Дмитрий Савельев, выступающий попечителем Центра народной дипломатии, поделился с африканскими коллегами планами работы Центра в Гане — до конца текущего года в столице страны Аккре планируется открытие партнёрского Русского дома. Эту инициативу ганский спикер также всемерно поддержал, выразив готовность способствовать деятельности Русского дома.

Партнёрский Русский дом в Аккре призван стать базой для реализации российско-ганских культурных и образовательных проектов — в марте этого года соглашение о его создании подписано между Центром народной дипломатии и Россотрудничеством. А подготовительная работа ЦНД в Гане началась ещё в 2024 году, когда эксперты Центра посетили Аккру, поучаствовав в сессиях Африканской парламентской конференции по усилению мер обеспечения безопасности здоровья, встретившись с ганскими парламентариями, представителями вузов и заручившись поддержкой посла России в Гане Сергея Бердникова.

Особый интерес проявила африканская сторона к сотрудничеству в сфере подготовки кадров и совместных научных исследований. Центр народной дипломатии уже начал подбор российских университетов, которые станут партнёрами вузов Ганы в реализации этих проектов. Одним из таких партнёров станет, в частности, Ярославский государственный педагогический университет, соответствующее соглашение с которым уже подписано.

Можно с уверенностью говорить о том, что партнёрский Русский дом, открытия которого очень ждут в Аккре, не только сможет способствовать продвижению в Гане русского языка и российского образования, но и послужит укреплению дружеских и партнёрских связей между нашими странами.