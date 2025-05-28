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Газовая война: Германия угрожает Северному потоку 2

Мир

Берлин стал сценой для важного заявления: канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Германия сделает всё возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" больше никогда не возобновил свою работу.

Это заявление прозвучало на пресс-конференции сразу после встречи Мерца с Владимиром Зеленским. По словам немецкого канцлера, Германия будет твёрдо стоять на позиции недопущения перезапуска "Северного потока 2", фактически поставив крест на будущем этого стратегически важного проекта.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" — это грандиозное инженерное сооружение, протянувшееся от российского побережья через Балтийское море прямиком в Германию. Его проектная мощность колоссальна — 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, распределённых по двум ниткам. Строительство магистрали завершилось осенью 2021 года, и уже шла активная подготовка к вводу объекта в эксплуатацию.

Однако февраль 2022 года стал переломным моментом: все работы были экстренно заморожены. А уже в сентябре того же года произошла катастрофа: в результате таинственных взрывов были уничтожены обе ветки "Северного потока" и одна из двух ниток "Северного потока 2". Вторая нить "Северного потока 2", к слову, чудом осталась целой, но её судьба теперь повисла на волоске.

Оператор газопровода, компания Nord Stream AG, тогда же заявил о беспрецедентном масштабе разрушений. Эксперты признали, что оценить реальные сроки восстановительных работ просто невозможно — разрушения слишком велики.

С того момента вокруг "Северных потоков" разгорелся настоящий международный скандал. Российская Генеральная прокуратура не замедлила с реакцией, возбудив уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Москва неоднократно направляла официальные запросы странам, предположительно обладающим информацией о взрывах, но ни разу не получила внятного ответа. 

Уточнения

Nord Stream AG — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Северный поток (ранее — Северо-Европейский газопровод).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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