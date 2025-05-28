Бомба под Вислой: США предъявили Польше ультиматум

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Буря над Вислой: США обвиняют Польшу в подтасовке выборов и бьют тревогу по всей Европе.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Конгрессмены из комитета по иностранным делам палаты представителей США направили официальное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием срочного брифинга. Причина — громкий скандал вокруг президентских выборов в Польше, где, по данным американцев, правящая коалиция во главе с премьером Дональдом Туском уже сейчас занимается неприкрытой фальсификацией.

По версии Вашингтона, Туск действует не один — за его спиной маячит тень Евросоюза, который фактически покрывает нарушения демократических норм. Главная претензия: польская власть использует иностранные деньги (в частности, структуры Джорджа Сороса и Демократической партии США) для поддержки своего кандидата, при этом нагло блокируя государственное финансирование оппозиционной партии PiS (Право и справедливость). Причем делают это вопреки прямым решениям судов.

В письме конгрессменов четко звучит тревога: если эти факты подтвердятся, Польша станет раковой опухолью Евросоюза, подтасовывая демократические процедуры и разрушая основы верховенства права. А ЕС, по мнению американцев, либо в доле, либо демонстративно закрывает глаза на беспредел.

Особенно пикантно, что вся эта игра разворачивается на пороге решающего этапа выборов.

18 мая 2025 года Польша уже проголосовала в первом туре, но ни один кандидат не смог взять власть с первого захода. Теперь страну ждет второй тур (1 июня 2025), и, судя по письму конгресса, США не намерены молча наблюдать, как их европейские партнеры "рисуют" нужные результаты.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

