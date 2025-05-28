Сообразим на троих: Америка, Россия и Китай поделят мир между собой

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Мир на пороге тектонических изменений: США готовы поделить глобальное влияние с Россией и Китаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По крайней мере, именно такое ощущение складывается от последних заявлений и действий президента США Дональда Трампа. Как пишет The New York Times, американский лидер фактически прокладывает путь к новой мировой архитектуре — трехполярной системе, где каждая из сверхдержав получит свою неприкасаемую зону влияния.

На прошлой неделе Трамп сделал ряд шагов, которые аналитики уже окрестили "грандиозной сделкой". Он объявил о намерении нормализовать торговые отношения с Россией, чем вызвал бурные обсуждения в мировых столицах. Но, как предполагает NYT, за этим может скрываться нечто большее — глобальная рокировка, где США, Россия и Китай станут архитекторами нового миропорядка.

Ключевые сигналы прозвучали в критике Трампа в адрес союзников по НАТО и его готовности вывести американские войска из "горячих точек" по всему миру. Для России и Китая это стратегический подарок: ослабление американского военного присутствия в Европе и Азии играет им на руку, усиливая собственные позиции в регионах. Но самое любопытное — повышенное внимание Трампа к Латинской Америке и Панамскому каналу. Эксперты NYT видят в этом четкий контур будущей "сферы влияния" США.

Параллельно в Москве уже заявили, что видят в формировании многополярного мира главную тенденцию современности. Сергей Лавров, глава российского МИД, подчеркнул: многополярность — это не просто мечта, а объективная реальность, к которой мир неизбежно идет.

Нна прошлой неделе состоялся двухчасовой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Политики обсуждали не только Украину, но и, судя по всему, куда более глубокие вопросы — те самые, о которых пишет NYT: перераспределение сил на планете.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

