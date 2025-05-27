Туристы бегут из Японии: странный комикс напугал весь мир до дрожи

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Мрачное предсказание, сделанное в манге, впервые опубликованной четверть века назад, обвиняется в резком падении бронирований путевок в Японию из нескольких азиатских стран.

Фото: https://www.flickr.com/photos/hiroshimagal/9099317042/ by nAok0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хоккайдо

Сообщается, что бронирование авиабилетов в Японию из некоторых ее ключевых туристических рынков резко упало, и некоторые связывают падение с "Будущим, которое я видел", японским графическим романом, основанным на "пророческих" снах его автора Рё Тацуки.

На обложке оригинала, опубликованного в 1999 году, упоминается "великая катастрофа", произошедшая в марте 2011 года — в тот день, когда Япония пережила смертоносное землетрясение и цунами. В новом издании, содержащем дополнительные материалы, которое было опубликовано в 2021 году, Тацуки заявила, что следующая крупная катастрофа произойдет 5 июля 2025 года. Ее заявление подстегнуло сенсационные посты в социальных сетях, предупреждающие людей держаться подальше от Японии.

Хотя никаких научных оснований для утверждений, которые подпитывают интернет-спекуляции, нет, мечты Тацуки были подтверждены ее предыдущим упоминанием марта 2011 года, когда землетрясение и цунами унесли жизни более 18 000 человек на северо-востоке Японии и спровоцировали тройную аварию на АЭС "Фукусима-1".

Влияние ее последнего прогноза больше всего ощущается в Южной Корее, Тайване и Гонконге, согласно Bloomberg Intelligence, которая использовала данные ForwardKeys для оценки влияния на бронирование авиабилетов. Средний объем бронирований из Гонконга снизился на 50% в годовом исчислении, говорится в нем, добавив, что в период с конца июня по начало июля он упал на целых 83%.

Туристическое агентство в Гонконге заявило, что манга уже повлияла на планы людей на отпуск, и бронирование билетов в Японию в весенние каникулы с апреля по май сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Общественная телекомпания NHK сообщила, что манга породила более 1400 видеороликов на YouTube, которые в общей сложности были просмотрены более 100 миллионов раз, — некоторые из них усилили чувство тревоги предсказаниями извержения вулкана и падения метеорита. Переизданная версия была продана тиражом почти 1 млн экземпляров, добавили в нем.

Уточнения

Ма́нга (яп. 漫画, マンガ, ) ж., скл. — японские комиксы, иногда называемые комикку (コミック).

