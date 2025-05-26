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60 миллионов долларов и море проблем: банк Таиланда ударил по россиянам

2:54
Мир

Крупнейший банк Таиланда, Bangkok Bank, оказался в центре финансового скандала, который теперь грозит сотням россиян потерей банковских счетов.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Все началось с ареста трех сотрудников отделения в Паттайе — они незаконно открывали счета иностранным туристам за деньги, нарушая строгие правила центробанка. Но самое страшное, что эти счета использовались мошенническими колл-центрами для отмывания 60 миллионов долларов, добытых преступным путем.

По словам Нарита Суксеви, бывшего юриста Bangkok Bank, афера вскрылась совершенно случайно. Об этом он рассказал РИА Новости.

Оказалось, что коррумпированные сотрудники банка очень ловко пользовались лазейкой, возникшей во время пандемии. Тогда, из-за закрытия границ, тысячи туристов (в том числе россияне и китайцы) застряли в Таиланде, и банк пошел навстречу — начал открывать счета даже тем, у кого не было долгосрочных виз. Формально требовалось лишь письмо из посольства и подтверждение от иммиграционной службы.

Этой временной мерой и воспользовались мошенники в банке. Они начали массово открывать счета туристам за взятки, а затем продавали данные преступным группировкам. И вот теперь банк спохватился — запущена массовая ревизия всех счетов иностранцев, открытых за последние несколько лет в этом отделении. Под ударом именно россияне — сотни клиентов банка, получившие счета в пандемию, могут внезапно лишиться доступа к своим деньгам.

Самое тревожное — под подозрение попадают не только счета, оформленные за взятку. Проверке подлежат все счета иностранцев, открытых без долгосрочных виз с конца пандемии. А это значит, что под ударом могут оказаться даже те россияне, которые абсолютно честно открыли счета для жизни и бизнеса в Таиланде.

В Telegram-каналах уже сеют панику: мол, сотни россиян осаждают отделения Bangkok Bank, требуя объяснений. Однако в русскоязычных группах Таиланда массовой истерии не наблюдается. Многие клиенты банка даже не слышали о проблеме, а те, кто в курсе, спокойно пишут: "Верификация счетов? Ну и что, проверим документы — и все".

Зато эксперты предупреждают: это далеко не конец. Если Bangkok Bank признает счета недействительными, владельцам придется доказывать законность происхождения денег. А это не всегда просто, особенно если счет использовался для бизнеса или инвестиций.

Зато в двух других крупнейших банках Таиланда — Siam Commercial Bank и Kasikorn Bank (K-Bank) — пока все спокойно. Их клиенты (в том числе россияне) открывали счета строго по правилам, и никаких массовых проверок не предвидится.

Уточнения

Таила́нд  — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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