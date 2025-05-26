Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры

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В Финляндии произошло событие, которое удивило даже местных жителей — историческая русская крепость Кюменегород, возведенная по приказу Александра Суворова в конце XVIII века, была продана всего за один евро.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Крепость, известная финнам как Kyminlinna, долгое время оставалась закрытой и заброшенной, а теперь перешла в собственность города Котка. По информации финского телерадиовещателя Yle, покупателем выступила местная администрация, провернув сделку с государственной компанией Senate Properties, которая годами несла убытки от содержания объекта.

Речь идет о настоящем гиганте истории — крепость занимает 50 гектаров земли и включает 20 сохранившихся строений. Она была построена в 1791–1795 годах как форпост Российской империи на границе со Швецией.

Именно Суворов настоял на ее возведении, предвидя будущие сражения за эти территории. Однако после Русско-шведской войны 1808-1809 годов граница сместилась далеко на запад, и некогда стратегический объект потерял свое военное значение. Гарнизон русских солдат оставался здесь вплоть до 1917 года, а затем крепость медленно превратилась в забытый памятник истории.

Теперь город Котка намерен вдохнуть в Kyminlinna новую жизнь. По планам местных властей, на территории крепости откроются музеи, будут проводиться туристические экскурсии и массовые мероприятия.

Возможно, это станет новой культурной точкой притяжения всей области Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Но за красивыми перспективами стоят внушительные цифры — содержание крепости обходилось прежнему владельцу в 200 тысяч евро ежегодно, а предстоящая реконструкция потребует 18 миллионов евро инвестиций из бюджета.

Местные жители уже строят догадки, каким станет обновленный Кюменегород. Одни мечтают о фестивалях и ярмарках под открытым небом, другие опасаются наплыва туристов и коммерциализации исторического наследия.

Уточнения

Кюменегород — небольшая российская крепость конца XVIII века в границах современного города Котка, в области Кюменлааксо, в юго-восточной Финляндии.

