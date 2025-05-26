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Анкара играет ва-банк: чего на самом деле добивается Фидан в России

1:15
Мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Россию с официальным визитом, в рамках которого провел ряд ключевых встреч.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Одной из важных остановок в его плотном графике стало посещение турецкого посольства в Москве, где Фидан встретился с влиятельными представителями деловых кругов двух стран.

Встреча прошла с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути укрепления экономических связей между Россией и Турцией. По информации турецкого внешнеполитического ведомства, встреча в посольстве носила неформальный характер, что позволило сторонам поговорить о насущных вопросах без лишних формальностей.

До этого Хакан Фидан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они затронули широкий круг вопросов, включая международную повестку и стратегическое партнерство. Также в списке встреч турецкого министра значилась беседа с помощником президента РФ Владимиром Мединским, на которой, предположительно, обсуждались культурные и гуманитарные связи между государствами.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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