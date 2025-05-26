Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Россию с официальным визитом, в рамках которого провел ряд ключевых встреч.
Одной из важных остановок в его плотном графике стало посещение турецкого посольства в Москве, где Фидан встретился с влиятельными представителями деловых кругов двух стран.
Встреча прошла с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути укрепления экономических связей между Россией и Турцией. По информации турецкого внешнеполитического ведомства, встреча в посольстве носила неформальный характер, что позволило сторонам поговорить о насущных вопросах без лишних формальностей.
До этого Хакан Фидан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они затронули широкий круг вопросов, включая международную повестку и стратегическое партнерство. Также в списке встреч турецкого министра значилась беседа с помощником президента РФ Владимиром Мединским, на которой, предположительно, обсуждались культурные и гуманитарные связи между государствами.
Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.