Машина мчала к смерти: очевидцы делятся подробностями наезда на людей в Ливерпуле

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В Ливерпуле произошла трагедия, которая потрясла не только футбольных болельщиков, но и всю Англию.

Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Великобритании

Когда тысячи людей праздновали победу местного клуба в Премьер-лиге, в центре города разыгралась страшная драма. Очевидцы рассказывают о моменте, который навсегда останется в их памяти: автомобиль на огромной скорости врезался в ликующую толпу. Но самое шокирующее началось потом.

Местные жители, ставшие невольными свидетелями происшествия, описывают картину как настоящий хаос. Одна из свидетельниц, наблюдая за происходящим из окна своей квартиры, с ужасом увидела, как машина буквально скосила людей на своём пути. Но в следующее мгновение произошло нечто, что не укладывается в голове: разъярённая толпа бросилась на водителя. Люди в ярости пытались разбить стёкла автомобиля, вымещая на нём весь свой гнев и боль.

По словам очевидцев, полиции с огромным трудом удалось оцепить место происшествия и оттеснить обезумевших от горя людей. Правоохранители делали всё возможное, чтобы заблокировать доступ к автомобилю и не допустить самосуда. Страсти накалились настолько, что даже стражи порядка оказались в эпицентре стычки — им пришлось буквально силой сдерживать толпу.

За рулём злополучной машины оказался 53-летний британец. Его тут же задержали, но вопросы остаются. Полиция пока не раскрывает мотивы водителя, лишь подтверждая, что расследование продолжается. Город погрузился в траур, а люди требуют ответов: что толкнуло этого человека на страшное преступление?

Уточнения

Ливерпу́ль — город в Великобритании в графстве Мерсисайд, порт на северо-западном побережье Англии, в устье реки Мерси.

