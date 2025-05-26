Футбольный праздник стал адом: Лондон привлек антитеррористический отдел к ситуации в Ливерпуле

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Толпа ликующих болельщиков праздновала историческую победу местного футбольного клуба в Премьер-лиге, когда в неё внезапно врезался автомобиль.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

Этот страшный инцидент уже унёс жизни и оставил множество вопросов. Полиция графства Мерсисайд оперативно задержала 53-летнего британца, сидевшего за рулём, но самое интересное началось потом.

Правоохранительные органы не стали медлить с выводами и сразу привлекли к расследованию контртеррористическое подразделение полиции. Как пишет газета Guardian, детективы этого спецподразделения уже подключились к следствию, помогая коллегам разобраться в мотивах водителя.

Официально заявляется, что участие антитеррористического отдела — всего лишь мера предосторожности.

Уточнения

Мерсисайд — церемониальное и метрополитенское графство на западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия.

