Футбольный праздник стал адом: Лондон привлек антитеррористический отдел к ситуации в Ливерпуле

Толпа ликующих болельщиков праздновала историческую победу местного футбольного клуба в Премьер-лиге, когда в неё внезапно врезался автомобиль.
Этот страшный инцидент уже унёс жизни и оставил множество вопросов. Полиция графства Мерсисайд оперативно задержала 53-летнего британца, сидевшего за рулём, но самое интересное началось потом.
Правоохранительные органы не стали медлить с выводами и сразу привлекли к расследованию контртеррористическое подразделение полиции. Как пишет газета Guardian, детективы этого спецподразделения уже подключились к следствию, помогая коллегам разобраться в мотивах водителя.
Официально заявляется, что участие антитеррористического отдела — всего лишь мера предосторожности.
Мерсисайд — церемониальное и метрополитенское графство на западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия.
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