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Футбольный праздник стал адом: Лондон привлек антитеррористический отдел к ситуации в Ливерпуле

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Мир

Толпа ликующих болельщиков праздновала историческую победу местного футбольного клуба в Премьер-лиге, когда в неё внезапно врезался автомобиль.

Солдаты армии Великобритании
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0
Солдаты армии Великобритании

Этот страшный инцидент уже унёс жизни и оставил множество вопросов. Полиция графства Мерсисайд оперативно задержала 53-летнего британца, сидевшего за рулём, но самое интересное началось потом.

Правоохранительные органы не стали медлить с выводами и сразу привлекли к расследованию контртеррористическое подразделение полиции. Как пишет газета Guardian, детективы этого спецподразделения уже подключились к следствию, помогая коллегам разобраться в мотивах водителя.

Официально заявляется, что участие антитеррористического отдела — всего лишь мера предосторожности.

Уточнения

Мерсисайд — церемониальное и метрополитенское графство на западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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