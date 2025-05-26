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Вовремя ушел: румынский оппозиционер заявил об окончании политической карьеры

2:03
Мир

Сенсация в румынской политике завершилась неожиданным поворотом.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

Кэлин Джеорджеску, человек, который всего несколько месяцев назад шёл в авангарде президентской гонки, объявил о своём уходе из большой политики. Формальным поводом для этого решения стало завершение президентских выборов в Румынии, но истинные причины, судя по всему, куда глубже.

Напомним, что в ноябре 2024 года Джеорджеску сотворил невозможное: он выиграл первый тур выборов, оставив позади именитых соперников и вселившись в надежду миллионам своих сторонников.

Однако Конституционный суд страны неожиданно аннулировал результаты голосования, сославшись на вмешательство социальных сетей в избирательный процесс. Это решение вызвало эффект разорвавшейся бомбы: улицы румынских городов заполнили протестующие, а оппозиция разом обвинила власти в тотальном подавлении демократии. Не остались в стороне и зарубежные наблюдатели — даже администрация США выразила обеспокоенность происходящим.

Но Кэлин Джеорджеску не стал дожидаться повторных выборов, намеченных на май 2025 года, и вовсе отказался от участия в них. И вот теперь, в эмоциональном заявлении на своей странице в Facebook*, он пояснил мотивы своего шага.

По его словам, этап активного политического противостояния для него завершён. Джеорджеску подчеркнул, что решение уйти является исключительно его личным выбором, продиктованным не только усталостью от бурных событий, но и желанием переключить фокус на семью.

Теперь бывший претендент на президентское кресло намерен стать "пассивным наблюдателем" происходящего в стране. Эти слова звучат как минимум странно от человека, который ещё недавно был символом сопротивления в Румынии.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России

Уточнения

Кэли́н Джордже́ску — румынский политический и государственный деятель, праворадикальный популист, известный своими пророссийскими взглядами .

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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