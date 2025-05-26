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Запад на кушетке психотерапевта: Европе выписана историческая терапия

Мир

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил РИА Новости: Запад срочно нуждается в "исторической терапии" — иначе ему не понять, куда заведут планы сдерживания России.

Raising a flag over the Reichstag - Restoration
Фото: commons.wikimedia.org by Халдей, Евгений Ананьевич / Adam Cuerden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Raising a flag over the Reichstag - Restoration

Такое мнение он высказал на полях круглого стола в Вене, посвященного Хельсинкскому Заключительному акту — документу, который когда-то объединял Европу, а теперь стал символом раздора.

По словам Лукашевича, сегодняшние дискуссии в ОБСЕ — это не просто словопрения, а яркое свидетельство нежелания Запада строить равноправное партнерство. Европа и США, по его мнению, систематически забывают договоренности о сотрудничестве государств с разными политическими системами, достигнутые в Хельсинки в 1975 году.

Принцип неделимости безопасности остался лишь на бумаге. Вместо этого Запад активно ревизорирует историю, вычеркивая из нее вклад Советского Союза в победу над нацизмом. Лукашевич подчеркнул: все это происходит на фоне специальной военной операции России на Украине, где Запад фактически поощряет нацизм — и это прямая угроза всему, что Европа когда-то отстаивала.

Дипломат не стеснялся в выражениях, говоря о том, что вновь набирают силу ненавистнические идеологии — от Прибалтики до "просвещенных демократий" Западной Европы. Защита прав человека, борьба с неонацизмом — все эти священные для европейцев принципы сегодня цинично уничтожаются.

Лукашевич видит здесь четкую линию: Запад сознательно переписывает историю, замалчивая решающую роль СССР в разгроме Гитлера и освобождении Европы. Это не просто искажение фактов — это преступление перед памятью миллионов людей, павших в той войне.

Российская сторона четко дала понять: Москва не позволит забыть уроки прошлого. В ОБСЕ будет продолжена активная и системная работа — вместе с союзниками Россия намерена жестко противодействовать попыткам глумиться над памятью героев Великой Отечественной войны.

Искажать правду о той страшной войне больше не получится — Россия будет стоять на страже исторической справедливости. По сути, это вызов не только Западу, но и всей системе международных отношений.

Уточнения

Организа́ция по безопа́сности и сотру́дничеству в Евро́пе — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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