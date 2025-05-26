Хельсинский акт-2: Россия выдала план спасения Европы от хаоса

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В Вене прошел круглый стол, организованный Россией и Белоруссией при ОБСЕ, и там прозвучали слова, которые могут изменить всю игру на международной арене.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaihsu Tai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ОБСЕ

Участники дискуссии сошлись во мнении: Евразийская интеграция — это не просто модный термин, а реальный шанс построить новую модель безопасности — от Евроатлантики до самых отдаленных уголков Евразии. И самое главное — все это можно обсуждать именно в рамках ОБСЕ.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что инициатива Москвы и Минска о создании модели евразийской безопасности вполне может обсуждаться на площадках организации. Он напомнил, что идея общеевразийской системы безопасности уже звучала в 2010 году в Астанинской декларации ОБСЕ, но с тех пор практически ничего не сдвинулось с места.

Лукашевич с сожалением отметил, что западные страны уклоняются даже от диалога — несмотря на 50-летие Хельсинкского акта, никто из них не соизволил прийти на круглый стол, хотя приглашения были разосланы всем.

Белорусский постпред Андрей Дапкюнас полностью солидарен с позицией России. По его словам, Минск постоянно сталкивается с игнорированием со стороны Запада — особенно когда речь идет о таких ключевых структурах, как ЕАЭС и ОДКБ.

Западные страны словно делают вид, что этих организаций не существует, а предложения о сотрудничестве воспринимают как нечто незначительное. Дапкюнас предупредил: через несколько дней в ОБСЕ вновь поднимут вопрос о годовщине Евразийского экономического союза — и если государства-участники действительно хотят восстановить доверие, им придется начать с элементарного уважения к интересам друг друга.

Особую роль в этом контексте играет исторический опыт.

Дапкюнас подчеркнул: Хельсинский акт 1975 года стал возможен только благодаря классической дипломатии — когда лидеры государств находили взаимопонимание за закрытыми дверями, опираясь на личную ответственность. И этот подход остается актуальным сегодня. По его мнению, если у политиков хватит политической воли, можно добиться настоящего прорыва — как это уже бывало в истории.

Круглый стол в Вене был приурочен сразу к двум важнейшим юбилеям: 80-летию Победы над нацизмом и 50-летию Хельсинкского акта.

Участники не только вспоминали прошлое, но и говорили о будущем ОБСЕ, о необходимости сохранять историческую память и противостоять фальсификации истории. В рамках мероприятия был представлен проект "Нюрнберг. Начало мира" от медиагруппы "Россия сегодня", а также рассекреченные документы Архива внешней политики РФ — все это еще раз подчеркнуло: уроки истории никто не отменял.

Уточнения

Организа́ция по безопа́сности и сотру́дничеству в Евро́пе - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

