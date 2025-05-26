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Санкции убьют Европу: что будет, если отказаться от российского топлива, Венгрия бьет тревогу

2:52
Мир

По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, любые попытки Брюсселя запретить странам Центральной Европы закупать ядерное топливо у России приведут к трагическим последствиям для всего европейского энергорынка — и особенно сильно ударят по самой Венгрии.

сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сийярто

Министр иностранных дел подчеркнул, что эмбарго на российское ядерное топливо спровоцирует резкий скачок цен, ввергнув европейскую экономику в ещё более глубокий кризис, чем тот, что наблюдается сейчас.

Сийярто не стесняется в выражениях: запрет на поставки топливных элементов из РФ станет приговором для энергосистемы всей Европы. По его словам, это не просто теоретические риски, а вполне реальные угрозы, с которыми уже в ближайшее время могут столкнуться рядовые граждане.

Особенно на фоне заявлений Брюсселя о наращивании поддержки Украины — за счет кошельков обычных европейцев. Венгрия четко дает понять: эмбарго на российское топливо ударит не только по Будапешту, но и по Берлину, Парижу и Риму.

Чтобы противостоять планам Еврокомиссии, венгерский министр призвал граждан страны активно участвовать в национальном опросе о вступлении Украины в Евросоюз.

Уже 14 апреля каждому венгру пришла по почте анкета с простым вопросом: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Вариантов ответа всего два — "да" или "нет". Результаты этого опроса, которые будут подведены в июне, станут сигналом для Брюсселя: если венгры скажут "нет", правительство получит карт-бланш на жесткие переговоры с европейскими партнерами.

Венгрия уже давно занимает особую позицию по этому вопросу. Премьер Виктор Орбан неоднократно заявлял, что ускоренная евроинтеграция Украины станет приговором для венгерской экономики.

По его мнению, Брюссель не собирается помогать Киеву, а лишь хочет "колонизировать" Украину, втянув ее в затяжной конфликт. Ключевая фраза Орбана: без согласия Венгрии Украина никогда не вступит в ЕС. Это не просто слова — в отличие от многих других стран, Будапешт действительно обладает правом вето на такие решения.

Интересно, что Москва уже не раз отвечала на угрозы санкций из Европы. В России уверяют: страна справится с любым давлением Запада, несмотря на регулярные попытки Брюсселя "удушить" экономику РФ ограничениями. Более того, в самих западных государствах уже звучат голоса о том, что антироссийские санкции не просто неэффективны, а бьют по карману самих европейцев. Запад, по мнению Москвы, просто не хватает мужества признать провал своей санкционной политики.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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