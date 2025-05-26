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Выстрел себе в ногу: фермеры готовы поднять ЕС на вилы из-за санкций против РФ

2:50
Мир

Европейский Союз сделал очередной шаг в сторону ужесточения санкций против России, но, как оказалось, этот шаг грозит больно ударить по самим европейцам.

Протесты
Фото: wikimedia.org by Berlinschneid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Протесты

Немецкая газета Berliner Zeitung бьет тревогу: новые ограничения, введенные Брюсселем, создают непосильную нагрузку на сельское хозяйство стран ЕС. Отрасль, и без того находящаяся не в лучшем состоянии, теперь стоит на грани катастрофы.

Критику со стороны европейских аграриев вызывает решение Европейского парламента ввести масштабные торговые ограничения против России и Белоруссии. В частности, под запрет попали поставки сахара, муки, кормов для животных и, что особенно важно, удобрений. Отныне импорт этой продукции будет облагаться внушительными штрафными пошлинами.

Французская ассоциация производителей зерна уже бьет тревогу: ее представитель Филипп Эйзель заявил, что это решение губительно для отрасли. По его словам, цены на удобрения и без того находятся на критически высоком уровне, а новые санкции подтолкнут их еще выше, сделав производство зерна и других культур практически невыгодным.

Европейские чиновники, впрочем, уверены, что игра стоит свеч. По их мнению, импорт сельскохозяйственной продукции — это значительный источник дохода для Москвы, и новые пошлины помогут его сократить. Более того, Брюссель рассчитывает, что ослабление российской экономики автоматически повысит конкурентоспособность европейских производителей.

Но европейские аграрии с такой логикой не согласны. Они предупреждают о стремительном росте себестоимости продукции и, как следствие, потере конкурентоспособности на мировом рынке. Замкнутый круг: ЕС пытается ослабить Россию, но на деле подрывает собственные силы.

В России на новые санкции реагируют спокойно. В Москве не раз заявляли, что страна давно научилась жить под санкционным давлением и обязательно справится с ним. Более того, российские власти обвиняют Запад в отсутствии мужества признать провал своей санкционной политики.

И такие настроения не голословны: в самих странах ЕС все чаще раздаются голоса о неэффективности антироссийских ограничений. Владимир Путин в одном из своих заявлений подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но итогом такой стратегии становится серьезный удар по мировой экономике. По его мнению, истинная цель всех этих ограничений — не политическое давление, а ухудшение жизни простых людей по всему миру.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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