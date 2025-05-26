Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть, ожидая, что это существенно ударит по экспорту РФ.
Однако, как показывает статистика, эти прогнозы не оправдались. Выступая на Кавказском инвестиционном форуме, вице-премьер Александр Новак заявил, что ограничения не привели к снижению поставок нефти за рубеж. По его словам, динамика экспорта осталась неизменной с момента введения текущего ценового потолка.
Новак подчеркнул, что Россия всегда была против подобных нерыночных методов регулирования, включающих искусственные ограничения и запреты.
Он призвал взглянуть на реальные цифры, а не на теоретические выкладки западных аналитиков. Статистика наглядно демонстрирует: введенные барьеры не смогли достичь главной цели – сократить доходы России от продажи нефти..
Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.
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