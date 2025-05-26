Нефтяная ловушка: Россия и ОПЕК+ поставят точку в ценовой войне

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Нефтяной мир замер в ожидании: восемь ключевых стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, до сих пор не приняли главного решения лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Речь идёт о потенциальном увеличении добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки уже в июле. Именно такую цифру ещё в мае муссировали инсайдеры агентства Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники среди делегатов. Вице-премьер РФ Александр Новак расставил все точки над "i": пока никаких обсуждений на эту тему не было.

Ранее западные информагентства активно тиражировали слухи, будто страны ОПЕК+ готовы разом нарастить добычу, чтобы сдержать рост цен на чёрное золото. Мол, это необходимая мера, чтобы успокоить мировые рынки, взбудораженные геополитикой и санкциями.

Но Новак был краток и однозначен: "Нет, мы ещё ничего не обсуждали". Это означает, что все майские "утечки" о готовящемся решении были не более чем предположениями.

Что же тогда будут обсуждать участники нефтяного картеля на ближайшей встрече? По словам Новака, всё пройдёт по давно накатанной схеме: анализ текущего состояния рынка, прогнозы спроса и предложения, и, возможно, точечные корректировки.

Никакой сенсации не ожидается. Новак подчеркнул, что отношения внутри ОПЕК+ остаются стабильно партнёрскими, как и в 2016 году, когда был запущен исторический пакт о сокращении добычи. "Реализуются совместные действия, решения", — повторил вице-премьер, дав понять: каждый шаг делается согласованно и без спешки.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

