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Нефтяная ловушка: Россия и ОПЕК+ поставят точку в ценовой войне

1:46
Мир

Нефтяной мир замер в ожидании: восемь ключевых стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, до сих пор не приняли главного решения лета.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Речь идёт о потенциальном увеличении добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки уже в июле. Именно такую цифру ещё в мае муссировали инсайдеры агентства Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники среди делегатов. Вице-премьер РФ Александр Новак расставил все точки над "i": пока никаких обсуждений на эту тему не было.

Ранее западные информагентства активно тиражировали слухи, будто страны ОПЕК+ готовы разом нарастить добычу, чтобы сдержать рост цен на чёрное золото. Мол, это необходимая мера, чтобы успокоить мировые рынки, взбудораженные геополитикой и санкциями.

Но Новак был краток и однозначен: "Нет, мы ещё ничего не обсуждали". Это означает, что все майские "утечки" о готовящемся решении были не более чем предположениями.

Что же тогда будут обсуждать участники нефтяного картеля на ближайшей встрече? По словам Новака, всё пройдёт по давно накатанной схеме: анализ текущего состояния рынка, прогнозы спроса и предложения, и, возможно, точечные корректировки.

Никакой сенсации не ожидается. Новак подчеркнул, что отношения внутри ОПЕК+ остаются стабильно партнёрскими, как и в 2016 году, когда был запущен исторический пакт о сокращении добычи. "Реализуются совместные действия, решения", — повторил вице-премьер, дав понять: каждый шаг делается согласованно и без спешки.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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