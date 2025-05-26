Дипломаты под обстрелом: Россия ответила на атаки БПЛА по дипмиссии в Швеции

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Дипломатическая война между Россией и Швецией разгорается с новой силой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид рф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала жёсткое заявление, которое оставляет мало места для двусмысленности: в Швеции есть мощная сила, целенаправленно нагнетающая напряжённость в отношениях с Москвой.

Поводом для такого вывода стал очередной вопиющий инцидент — 25 мая на российское посольство в Стокгольме с беспилотника была сброшена ёмкость с красной краской. Это уже не хулиганство, а настоящая атака на дипломатическую неприкосновенность.

Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Швеции ноту протеста, но это лишь формальность. По её словам, посольство РФ в Швеции фактически работает "в боевых условиях".

Только за последний год зафиксировано 15 подобных атак с помощью дронов, и ни один из этих случаев не закончился реальным наказанием для злоумышленников. Шведские правоохранительные органы словно намеренно закрывают глаза на происходящее.

Захарова не стеснялась в выражениях, говоря о "вопиющем беззаконии" и "очевидном попустительстве" Стокгольма. По её мнению, шведская сторона либо прямо покрывает атаки, либо просто не горит желанием проводить объективное расследование. Иначе как объяснить, что за несколько месяцев ни один эпизод с наглыми налётами беспилотников не завершился реальным следствием? Захарова чётко обозначила проблему: в Швеции есть влиятельная сила, которой выгоден хаос в российско-шведских отношениях.

В Москве требуют от шведских властей элементарного — выполнения международных обязательств. Захарова напомнила о Венской конвенции 1961 года, которая гарантирует неприкосновенность дипломатических миссий.

Суть проста: территория посольства — это зона, защищённая международным правом, и любое посягательство на неё - удар по всей системе глобальной дипломатии. Однако Стокгольм словно демонстративно игнорирует эти нормы, позволяя хулиганам или, хуже того, диверсантам безнаказанно творить беспредел возле российских объектов.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат.

