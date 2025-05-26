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15 миллиардов надежды: мир приветствует снятие санкций с Сирии

3:13
Мир

 Международная организация по миграции (МОМ) официально приветствовала сенсационное решение США и Евросоюза — отменить львиную долю экономических санкций, которые десятилетие парализовали сирийскую экономику.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

В заявлении организации говорится, что эти шаги открывают новую страницу в истории страны, давая зелёный свет процессам восстановления, возвращению беженцев и миростроительству в регионе.

По подсчётам экспертов МОМ, ослабление санкционного режима затрагивает активы и торговые ограничения на колоссальную сумму — свыше 15 миллиардов долларов. Это не просто цифра — за ней стоят реальные возможности. Замороженные средства теперь могут быть разблокированы и направлены на возрождение инфраструктуры, здравоохранения, жилья и, самое главное, на восстановление средств к существованию в районах, где люди годами жили в условиях гуманитарной катастрофы, экономической изоляции и вынужденного переселения.

Ситуация в Сирии до сих пор остаётся критической: 6,7 миллиона человек до сих пор внутренне перемещённые лица, а 5,2 миллиона сирийцев нашли временное пристанище в качестве беженцев в соседних странах.

Однако в ООН чётко дают понять: само по себе снятие санкций не станет волшебной палочкой. Устойчивое и добровольное возвращение беженцев домой возможно только при одном условии — когда в Сирии появятся реальные гарантии безопасности, доступ к базовым услугам, жилью, юридическим документам и стабильным источникам дохода. Иными словами, стране предстоит не просто отстроить разрушенные дома, но и создать новую ткань мирной жизни.

Интересно, что вся эта дипломатическая активность запустилась ещё весной. Именно тогда президент США Дональд Трамп объявил о планах снять экономические оковы с Сирии — это произошло после его личной встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом на закрытом американо-саудовском саммите в Эр-Рияде.

Трамп фактически дал старт цепной реакции: следом за ним глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила решение Евросоюза поддержать американскую инициативу. Официальная формулировка Брюсселя звучала так: помочь сирийскому народу возродить "новую и мирную Сирию".

Всё это стало возможным благодаря неожиданному повороту событий в конце ноября 2024 года, когда вооружённая сирийская оппозиция начала решительное наступление на правительственные войска.

Уже 8 декабря мятежники вошли в Дамаск, а действующий президент Башар Асад был вынужден сложить полномочия и покинуть страну. С 29 января Ахмед аш-Шараа официально считается временным президентом Сирии — именно с его именем мировое сообщество связывает надежды на мирный переходный период.

Уточнения

Международная организация по миграции была основана в 1951 году. Главной предпосылкой для её создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе, как следствие Второй мировой войны.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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