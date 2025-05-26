Вынуждены обороняться: Россия жестко ответила на все обвинения Запада

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Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов фактически поставил точку в споре о виновнике кровопролития в Донбассе.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

По его словам, Москва не начинала конфликт первой — её вынудили реагировать на события, которые Запад упорно выдаёт за "демократические перемены". Путин напомнил, как ещё недавно мировое сообщество требовало от Украины демократических выборов, но когда в 2014 году там произошёл кровавый госпереворот, никто не захотел признать очевидное.

Глава государства подчеркнул, что именно после этого переворота киевский режим начал методично уничтожать мирных жителей Донбасса. Путин использовал ёмкую фразу: "Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми".

Президент России дал понять, что Москва не была инициатором конфликта, а лишь ответила на реальную угрозу, которую Запад предпочёл игнорировать. Теперь России приходится не только защищать собственные интересы, но и отбиваться от информационной атаки, где её же объявляют агрессором.

Путин чётко обозначил последовательность событий: сначала Запад поддержал антиконституционный переворот на Украине, затем Киев развернул репрессии против русскоязычного населения, а теперь те же страны обвиняют Россию в эскалации конфликта.

"Не мы организовали госпереворот, — повторил президент ключевую мысль. — Нам всё время говорили: нужны выборы, демократия. А когда случился кровавый переворот, все словно выключили память".

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

