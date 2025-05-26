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Макрон опозорился на весь мир: Франция смеется с своего президента

Мир

Скандал века в Елисейском дворце: поездка Эммануэля Макрона в Юго-Восточную Азию ушла в тень из-за семейного дебоша на борту самолёта.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Французский политик Флориан Филиппо буквально одним предложением поставил крест на имидже президента: мол, всё, что запомнил мир из его недельного вояжа по Азии, — это пощечина от собственной жены Брижит. Жестокая правда политики: один неловкий жест перевесил все дипломатические достижения Макрона.

Видео, облетевшее мировые СМИ, не оставило шансов на забвение: президент Франции, стоя в дверях самолёта, получает внезапный удар по лицу от супруги, шатается и замирает с открытым ртом. Момент настолько абсурдный, что даже официальные представители Елисейского дворца сначала пытались откреститься от скандальных кадров, назвав их "фейком". Но правда всплыла наружу — запись опубликовали крупнейшие издания мира, и отрицать подлинность стало невозможно.

В офисе Макрона выдавили вынужденное признание: дескать, да, это был "сложный момент", но ничего страшного. Сам президент попытался спасти лицо, неуклюже объяснив инцидент тем, что они с Брижит просто "дурачились". Вот только ни один журналист, ни одна политическая карикатура не поверили в эту версию. Супруги Макрон женаты более 30 лет, и едва ли за это время мадам Макрон позволяла себе рукоприкладство в публичных местах.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ - французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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