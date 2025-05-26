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Продавцы воздуха: Россия раскрыла обман Финляндии с атомными ледоколами

1:13
Мир

Владимир Путин высказался о неожиданной инициативе своего финского коллеги Александра Стубба.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Тот, будучи с визитом в США, заявил американцам, что Финляндия готова строить для них атомные ледоколы.

Путин отреагировал на эти заявления довольно резко, фактически назвав их пустыми обещаниями. По его мнению, Финляндия не имеет ни малейшего шанса выполнить такие заказы.

И дело не в отсутствии желания, а в банальном отсутствии технологий и опыта. Да, финны когда-то неплохо строили суда — но это были обычные торговые корабли, созданные в основном под советские и российские заказы. Ни одного атомного ледокола, подобного тем, что сейчас выпускает Россия, в Финляндии никогда не было и в помине.

Глава государства подчеркнул, что строительство такого судна — это не просто судостроение, а целая технологическая школа. Здесь нужна особая металлургия, миниатюрные атомные реакторы, принципиально иные принципы корпусной прочности. Фактически, Путин поставил финнам диагноз: у них нет нужных компетенций, но они продолжают "продавать воздух" американцам. 

Уточнения

Кай-Ёран Александр Стубб — финский политический и государственный деятель. Президент Финляндии (с 1 марта 2024 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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