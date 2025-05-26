Западные страны перешли красную черту, сняв ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия.
Это заявление канцлера Германии Фридриха Мерица в интервью телеканалу WDR вызвало бурную реакцию в России. По словам Шольца, теперь Украина вольна использовать это оружие для атак по позициям на российской территории. Британия, Франция, США и Германия единогласно поддержали это решение, фактически развязав Киеву руки для эскалации конфликта.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал этот шаг западных стран безумием и безответственным шагом.
По его мнению, подобная политика откровенной русофобии и неприкрытой агрессии в виде поставок смертоносного оружия и инструкторов на Украину в итоге обернётся против самих инициаторов. Шеремет подчеркнул, что Запад целенаправленно повышает градус напряжённости вокруг России, толкая её к радикальным мерам — в частности, к расширению безопасной зоны у своих границ.
В МИД РФ отреагировали на новые веяния в европейской политике мгновенно. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что любой удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам будет расцениваться как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.
Это не просто предупреждение — Москва подчёркивает: поставки вооружений Украине не только затягивают конфликт, но и делают страны НАТО его прямыми участниками.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже обозначил позицию России: все грузы с вооружением для Украины станут легитимными целями для российских военных. В Кремле также не раз повторяли, что накачивание Украины оружием никак не способствует мирным переговорам, а лишь отдаляет их, грозя обернуться новым витком эскалации.
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