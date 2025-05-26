Рука Кремля: первая леди Франции прилюдно ударила президента Франции

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Скандал в Елисейском дворце: первая леди Франции Брижит Макрон шокировала всех неожиданным жестом в адрес своего мужа, президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет портал EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон

Недавнее видео, разлетевшееся по соцсетям, запечатлело момент, как Брижит внезапно отвесила пощечину супругу прямо на борту самолета перед вылетом во Вьетнам. Этот курьезный, на первый взгляд, инцидент уже вызвал бурные обсуждения и язвительные комментарии в политических кругах.

Особенно отличился лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который не упустил возможности съязвить на фоне непрекращающейся критики в адрес проводимой Макроном русофобской политики. Он иронично предположил, что Брижит Макрон может оказаться… русской шпионкой. По его мнению, официальная версия о простом "моменте разрядки" перед деловой поездкой выглядит слишком уж неубедительно, особенно на фоне постоянных обвинений в адрес России и вмешательства ИИ в политические процессы.

Впрочем, окружение президентской четы поспешило заверить общественность, что ничего экстраординарного не произошло. Близкий к Макронам источник назвал всю эту историю не более чем "забавным сговором супругов", призванным снять накопившееся напряжение перед началом официального визита.

"Это был просто момент, когда президент и его жена в последний раз перед вылетом решили немного разрядиться и подурачиться", — заявил инсайдер корреспонденту агентства BFM TV Леопольду Одеберу. По его словам, Брижит и Эммануэль таким нехитрым способом решили сбросить стресс перед долгой поездкой.

Однако видеозаписи говорят сами за себя. На кадрах, распространенных Associated Press, видно, как Макрон, еще находясь внутри самолета, неожиданно получает удар от невидимой снаружи руки — позже выяснится, что это его супруга решила "развлечься".

Президент выглядит явственно удивленным, но быстро берет себя в руки и поворачивается к встречающим с дежурной улыбкой. Офис Макрона уже подтвердил подлинность скандального видео, но осадок остался.

Уточнения

Брижи́т Мари́-Клод Макро́н — французский общественный деятель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.

