Финляндия в медвежьем капкане: последний шанс на спасение

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На восточных границах России разгорается необычный скандал.

Фото: commons.wikimedia.org by NPS Photo / Emily Mesner Медведь гризли ест ягоды к северу от парк-роуд

Регионы Восточной Финляндии, граничащие с нашей страной, бьют тревогу и требуют от властей принятия радикальных мер.

По сообщению финского телерадиовещателя Yle, семь муниципалитетов финской Северной Карелии, а также город Кухмо объединились в своей озабоченности и выступили с неожиданной инициативой.

Суть их требований сводится к одному: разрешить возобновление охоты на медведей, численность которых в последнее время существенно увеличилась. Поводом для таких решительных действий стала приостановка охоты на этих хищников по решению суда, что, по мнению муниципалитетов, создаёт серьёзную угрозу безопасности местного населения.

В опубликованной петиции они настаивают на том, чтобы власти всерьёз отнеслись к нарастающей проблеме и содействовали природоохранной охоте как мере контроля за популяцией медведей.

Главная аргументация финских муниципалитетов звучит достаточно убедительно: если не начать регулировать численность медведей путём охоты, регион столкнётся с резким ростом опасности, исходящей от этих животных.

По их мнению, чем больше медведей разгуливает на свободе, тем выше риск серьёзных инцидентов, которые могут затронуть как простых жителей, так и инфраструктуру региона. Меры нужно принимать уже сейчас, иначе последствия могут стать необратимыми.

Уточнения

Восточная Финляндия — одна из 6 губерний (ляни) Финляндии с 1998 по 2009 годы.

