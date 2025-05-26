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Грандиозный передел: миллиарды отнимут у Гарварда и отдадут другим

2:07
Мир

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выступил с резкой критикой руководства Гарварда, обвинив его в потворстве антисемитским настроениям.

Гарвардский университет
Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гарвардский университет

По его мнению, такая позиция университета не может оставаться безнаказанной. В своём микроблоге Truth Social Трамп сообщил, что всерьёз рассматривает возможность лишения Гарварда многомиллиардного финансирования. Речь идёт о трёх миллиардах долларов грантов, которые, по замыслу президента, должны быть перенаправлены в прикладные образовательные учреждения по всей стране.

Трамп убеждён: такой шаг станет отличной инвестицией в будущее США, особенно в условиях, когда, по его словам, национальные интересы страдают от перекоса в системе высшего образования.

Он напомнил о своей давней обеспокоенности тем, что в Гарварде треть мест занимают иностранные студенты, в то время как американские граждане якобы не имеют равных возможностей для поступления. Президент считает, что университету давно пора сократить грантовую поддержку, а средства направить туда, где они принесут реальную пользу экономике и стране.

Особую жёсткость риторике Трампа придаёт недавний конфликт вокруг иностранных студентов. Министерство внутренней безопасности США попыталось на прошлой неделе запретить Гарварду принимать учащихся из-за рубежа, но судебное решение временно приостановило этот запрет.

Вуз не остался в долгу — руководство университета подало иск против администрации Трампа, обвинив её в нарушении административных процедур и Конституции США. По мнению Гарварда, подобные действия со стороны властей незаконны и политически мотивированы.

Трамп же настаивает на прозрачности: он потребовал от университета опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадёжности. Ситуация вокруг Гарварда уже названа крупнейшим противостоянием между академическим сообществом и Белым домом за последние годы.

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. Является богатейшим университетом в мире с капиталом более 50 000 000 000 долларов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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