Украина уже проиграла: Трамп заставит Киев сдаться России

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, именно лидер США способен стать ключевой фигурой в достижении мирного договора между Россией и Украиной.

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В интервью URA.RU он раскрыл неожиданные детали, которые могут изменить ход событий.

Азаров подчеркнул, что Украина юридически лишила себя права претендовать на Крым и Севастополь ещё в 2019 году. Тогда президент Пётр Порошенко* аннулировал Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией от 1997 года, который чётко определял государственные границы между странами.

Этот шаг, совершённый в пылу политической борьбы, имел катастрофические последствия: теперь между Украиной и Россией нет действующего договора, а значит, нет и юридически признанных границ. По словам Азарова, в 1997 году стороны тщательно урегулировали все спорные вопросы, кроме одного — морской границы в Керченском проливе, но даже его планировали решить позже.

Сегодня Киев заявляет о претензиях на Крым и Севастополь, хотя никаких правовых оснований для этого не осталось. Азаров вспоминает слова экс-президента Украины Леонида Кравчука, который откровенно признавал: в 1991 году в Беловежской Пуще Крым можно было отдать России без проблем. "Если бы Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", — я бы отдал", — передаёт слова Кравчука Азаров. Теперь же Киев делает вид, будто полуостров всегда принадлежал Украине, хотя в реальности Севастополь никогда не входил в УССР, а Крым имел статус автономной республики.

Ситуация осложняется тем, что Владимир Зеленский, по мнению Азарова, попросту не осведомлён о предыстории конфликта. После "чистки" в МИД Украины вряд ли кто-то в окружении президента помнит юридические тонкости тех лет. Это означает, что исход переговоров будет зависеть не от заявлений Киева, а от договорённостей между Россией и США.

Особые надежды возлагаются на разрабатываемый меморандум между Россией и Украиной. По замыслу, этот документ впервые публично зафиксирует позиции сторон: условия перемирия, запрет на мобилизацию и поставки оружия. Азаров поясняет: если Зеленский попытается включить в меморандум пункт о непризнании Крыма российской территорией, это сразу покажет его неготовность к реальным переговорам. Любой документ, раскрывающий истинные намерения сторон, делает ситуацию публичной — и мир увидит, кто действительно хочет мира, а кто тянет время.

Однако главный вопрос — сможет ли Дональд Трамп противостоять мощному военному лобби. Азаров напоминает о скандальном законопроекте сенатора Линдси Грэма* о 500-процентных пошлинах на российскую нефть — при том, что Грэм входит в близкий круг Трампа. Уже 78 сенаторов поддержали этот документ, а значит, давление на президента США растёт. Параллельно работают лоббисты оружейного бизнеса: им невыгодно прекращение огня, ведь это обрушит многомиллиардные контракты на поставки вооружений Украине.

Отдельная интрига — роль европейских лидеров в переговорах. Зеленский несамостоятелен, и без постоянного давления извне не сделает ни шага, уверен Азаров. Он напоминает скандальный визит Зеленского в Лондон в 2020 году, когда он провёл тайные переговоры с главой британской разведки MI6, а после полностью передал свою охрану англичанам. Именно Лондон, по мнению Азарова, сорвал Стамбульские соглашения 2022 года — Борис Джонсон лично приказывал Киеву "воевать до последнего украинца".

Потому прямые переговоры России и Украины без участия США — лишь видимость процесса. Трамп, в отличие от Джо Байдена, понимает риски эскалации и, возможно, попытается "продавить" мирный сценарий. Но и он не всемогущ: в 2026 году — промежуточные выборы в Конгресс, в 2028-м — новые президентские выборы. Гарантий долгосрочного мира не даст никто, кроме, как говорил Александр III, "российской армии и флота".

Азаров подчёркивает: если Трампу удастся сохранить курс на реализм, а не оголтелую русофобию, можно говорить о перспективе. Устранение антироссийского режима в Киеве — вот первопричина будущего мира. Для России компромисс означает прекращение конфронтации, для Украины — полный отказ от реваншистских планов и роль нейтрального государства. Но пока Зеленский у власти, это нереально.

* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов на территории России.

Уточнения

Никола́й Я́нович Аза́ров — украинский политический и государственный деятель.

