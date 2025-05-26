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Спросить забыли: Запад приказал Зеленскому сидеть тихо и не напрягать Путин

2:27
Мир

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин в своём недавнем выступлении на YouTube-канале он раскрыл детали телефонных переговоров, которые заставляют задуматься о подлинной расстановке сил между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

По словам Соскина, президент США Дональд Трамп в ходе общения с Владимиром Зеленским передал ему весьма неожиданное послание.

Суть сводилась к одному: Киеву настоятельно рекомендовали воздержаться от любых шагов, способных разозлить Владимира Путина. Фактически, Трамп попросил Зеленского "сидеть тихо" и не провоцировать Москву на эскалацию конфликта. Это заявление мгновенно породило вопрос: кто же на самом деле определяет ход событий на Украине?

Соскин не стесняется в оценках и рисует картину, где инициатива полностью в руках Владимира Путина. По мнению эксперта, Зеленский действует не столько в интересах Украины, сколько выполняя скрытые установки Трампа, тогда как российский лидер диктует Вашингтону свои условия. Формула проста: Зеленский делает то, что выгодно Трампу, а Путин, в свою очередь, рассказывает Трампу ровно то, что считает нужным. Возникает ощущение, что истинным центром принятия решений является вовсе не Белый дом, а Кремль.

Эту теорию неожиданно подтвердил экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн. Ещё в субботу он сделал громкое заявление: недавний двухчасовой телефонный разговор Путина и Трампа не оставил сомнений в том, как будет разрешён украинский кризис.

По мнению МакГоверна, Москва чётко обозначила свою позицию: любые будущие переговоры между Киевом и Москвой будут завершены исключительно на условиях России. И, судя по всему, Дональд Трамп прекрасно понял этот посыл.

Напомним, что разговор лидеров США и России состоялся на прошлой неделе и длился беспрецедентные более двух часов. Владимир Путин после беседы сообщил, что стороны обсуждали в том числе возможный меморандум — прообраз будущего мирного договора по Украине. Российская сторона, по его словам, готова к конструктивной работе с Киевом, но при одном условии: украинскому лидеру придётся принять правила игры, диктуемые Москвой.

Уточнения

Оле́г И́горевич Со́скин — украинский политический деятель, экономист и политолог.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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